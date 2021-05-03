03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:16 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:16

Maçı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum. Takımım iştahı tek kelimeyle mükemmel fakat, baktığımızda rakipler farklı kazanıyor. Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın.

Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek, bu gerçek. Benim oyun anlayışımda, futbola bakışımda bu böyle. Bir oyun inşa etmek kolay değil, oyunu inşa ederken kazanmak da önemli. Herkes elinden geldiğince mücadele ediyor.

Ben olabildiğince herkese transparan olmaya çalışıyorum. Bugünkü oyun skorla birleştiğinde özellikle ilk yarıda memnun edici ama 2. yarıda rakibe 4 net pozisyon verdik, bunlar olumsuz görüntülerdi. Kazanmak güzel, yola devam edeceğiz, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonra da iyi olacak." dedi.

3 maçta da aynı şekilde devam edeceklerini kaydeden teknik adam, "Önümüzde 3 tane önemli maç var, hem oyunu inşa etme hem de oyunu kazanma ki beni futbolun içinden gelenler anlayacaktır, kolay değil. 4. maçı üst üste kazandık. Enerji, arzu için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.