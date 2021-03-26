26 Mart 2021 Cuma 19:06 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 19:06

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yaptığı antrenmanda takımın başında ilk kez teknik direktör olarak yer aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

İDMAN ÖNCESİ TOPLANTI



Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanımız." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu idmanın fotoğraflarına yer verildi.

Belözoğlu, idman öncesinde takımla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi

VOLKAN DEMİREL VE SELÇUK ŞAHİN DETAYI...

Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel ve Selçuk Şahin de Fenerbahçe antrenmanında sahadaki yerlerini aldılar.

Ligin geri kalan haftalarında, sarı lacivertli yönetimin almış olduğu karar doğrultusunda futbol takımının teknik sorumluluğunu üstlenecek olan Emre Belözoğlu, antrenmanda futbolcularla bir görüşme gerçekleştirirken sarı-lacivertli ekip daha sonra ligin 32'nci haftasında oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak.

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirdi. Yarından itibaren takıma antrenman yaptırmaya başlayacak olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti.