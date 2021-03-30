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Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu

Fenerbahçe'de takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu. Pro lisans sahibi olan Erdinç Sözer'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek ekibe katılması bekleniyor.

30 Mart 2021 Salı 20:48 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 20:48
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından kalan 10 haftada takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun yurt dışından gelecek olan yardımcısı belli oldu. Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı, Erdinç Sözer olacak.

ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?

1968 yılında Türkiye'de doğan Erdinç Sözer, antrenörlük kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt U19 takımında başladı. Kariyeri boyunca Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcısı olarak çalışan Erdinç Sözer, son olarak Hertha Berlin'de yine Labbadia'nın yardımcısı olacak görev alıyordu.

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