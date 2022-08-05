Fenerbahçe'de Emre Mor bayramı! Ve resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Emre Mor için büyük sevinç yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde attığı gol ve sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Emre Mor, teknik direktör Jorge Jesus'tan da geçer not aldı.

EMRE MOR, FIRTINA GİBİ ESTİ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 yenen Fenerbahçe'de Emre Mor maça damga vuran isimlerden biri oldu. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan ve maça ilk 11'de başlayan Emre Mor, sarı-lacivertli formayla ilk golünü atmayı başardı.

JORGE JESUS'TAN GEÇER NOT ALDI

Maç sonu yaptığı açıklamalarda Emre Mor'un farklı bir oyuncu olduğunu belirten teknik direktör Jorge Jesus, "İyi oynadı. 90 dakika oynayacak durumda değil şu an. O'nun gösterdiği oyundan memnunum." şeklinde konuştu.

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EMRE MOR'UN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerin 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, İstanbul ekibinde geçtiğimiz sezon 29 maçta 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.