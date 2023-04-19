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Spor

Fenerbahçe'de Emre Mor depremi! Ortalık yıkıldı

Fenerbahçe'de Emre Mor sorunu bir türlü çözülemedi. Başarılı kanat oyuncusu Emre Mor sahada görev aldığı sürede taraftarların beğenisini toplarken bir türlü teknik direktör Jorge Jesus'tan tam not almadı ve kulübeye hapsoldu. Taraftarlar ise bu kez sert tepki gösterdi. İşte detaylar…

Star Gazetesi19 Nisan 2023 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Emre Mor depremi! Ortalık yıkıldı
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Fenerbahçe'de Emre Mor için işler pek de yolunda gitmiyor. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten büyük beklentiler ile Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki genç yıldız teknik direktör Jorge Jesus'tan bir türlü geçer not alamadı. Başakşehir maçında yine yedek kulübesine çekilen Emre Mor formasını İrfan Can Kahveci'ye kaptırdı. Başakşehir maçında takımın etkisiz oyunu sonrası taraftarlar sosyal medyada Jorge Jesus'a sert tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcının kadro tercihi büyük eleştiri topladı.

EMRE MOR İLK 11'DE DİKİŞ TUTTURAMADI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşılaştığı maçın ilk 11'inde yer alan Emre Mor son iki maçta yeniden kulübeye çekilmek zorunda kaldı. Başarılı kanat oyuncusu Emre Mor, teknik direktör Jorge Jesus'un istediğini sahaya yansıtamaması nedeniyle ilk 11'de ki yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

JORGE JESUS'UN TERCİHİ TARAFTARDAN TEPKİ ALDI

Teknik direktör Jorge Jesus'un Emre Mor yerine ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi tercih etmesi sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı sosyal medya üzerinden Emre Mor'un yedek bırakılması nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus'u eleştiri yağmuruna tuttu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı yıldız oyuncu Emre Mor bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 35 resmi maçta 14 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu Emre Mor sahada olduğu süre boyunca 6 gol, 3 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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