İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0736
  • EURO
    6,7668
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı defans hattı
Spor

Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı defans hattı

Süper Lig'de bu hafta Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı yaşanıyor.

05 Mart 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:01

Fenerbahçe'de Simon Falette'in sakatlının ardından savunmanın ortasında yine sıkıntı baş gösterdi.

Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağı konusunda kararsızlık var. Jailson, yaptığı hatalar nedeniyle birçok maçta takımı yaktı.

Trabzonspor maçında stopere geçen Luiz Gustavo'nun başarılı performansı, bu bölge için de ciddi bir aday olmasını sağladı. Ancak Gustavo'nun defansta oynaması, bu kez orta sahada önemli bir eksiklik doğmasına sebebiyet veriyor.

Bu nedenle Denizlispor karşısında bu ikiliden hangisinin stoperde oynayacağı konusunda karar verilmesi kolay gözükmüyor.

(TÜRKİYE)

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.