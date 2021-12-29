İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2021 Çarşamba / 25 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,1043
  • EURO
    13,6591
  • ALTIN
    701.416
  • BIST100
    1873.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de en çok süre alan Attila Szalai
Spor

Fenerbahçe'de en çok süre alan Attila Szalai

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Süper Lig'in ilk yarısında sarı-lacivertli takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:36
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 32 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, istediği performansı sergileyemedi.

Süper Lig'in ilk 19 haftalık periyodunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 32 puanın 18'ini iç sahada, 14'ünü ise deplasmanda oynadığı müsabakalarda hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, toplam 31 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 26'sı ayakla, 2'si kafa vuruşuyla, 3'ü ise penaltı atışıyla kaydedildi. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Toplam 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran sarı-lacivertliler, sadece 1 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Oynadığı müsabakaların 11'inde ilk golü bulan Fenerbahçe, bunların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip, ilk golü kalesinde gördüğü 8 karşılaşmanın 4'ünde ise sahadan puansız ayrıldı.

EN ÇOK SÜRE ALAN SZALAİ

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Süper Lig'in ilk yarısında en çok süre alan isim olarak dikkati çekti.

Szalai, forma giydiği 18 maçta 1464 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın ligdeki en istikrarlı oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'de Szalai'den sonra en fazla süreyi, çıktığı 17 karşılaşmada 1421 dakika sahada kalan Güney Koreli stoper Kim Min-jae aldı.

EN GOLCÜ MESUT ÖZİL

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncusu Mesut Özil oldu.

Ligin ilk 19 haftasında fileleri 31 kez havalandıran sarı-lacivertli ekipte toplam 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Fileleri 7 kez havalandıran yıldız futbolcu Mesut Özil, en golcü isim olarak ön plana çıktı. Serdar Dursun 5, Mergim Berisha ile Miha Zajc ise 3'er gole imza attı.

Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Diego Rossi ve Enner Valencia 2'şer kez ağları sarsarken, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Dimitrios Pelkas ise birer gol kaydetti.

3 KIRMIZI VE 38 SARI KART

Sarı-lacivertli futbolcular, Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı ve 38 sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin ligin ilk 19 haftasında oynadığı müsabakalarda Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak, birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu arada sarı-lacivertli takım, çıktığı 19 maçta toplam 87 oyuncu değişikliği yaptı.

Ligin ilk yarısında forma giyen sarı-lacivertli futbolcuların istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaçSüreSarı kartKırmızı kartGol
Attila Szalai1814643--
Kim Min-jae17142121-
Ferdi Kadıoğlu1512371-2
Luiz Gustavo1311093-1
Mesut Özil161013--7
Filip Novak14993312
Bright Osayi-Samuel149621-1
Altay Bayındır108831--
Marcel Tisserand1284921-
Berke Özer108271--
Miha Zajc147814-3
Diego Rossi147491-2
Mergim Berisha11665--3
Miguel Crespo116422-1
Serdar Dursun14629--5
Enner Valencia136221-2
Serdar Aziz105933--
Mert Hakan Yandaş115764--
İrfan Can Kahveci95433-1
Jose Sosa104911--
Muhammed Gümüşkaya10490---
Nazım Sangare114721--
Dimitrios Pelkas93241-1
Max Meyer4215---
Mbwana Samatta3163---
Ozan Tufan114---
Arda Güler26---

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.