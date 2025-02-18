Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri fırtınası yaşanıyor. Sezon başında 20 milyon euroya Sevilla'dan gelen ve Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, ilk etapta gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı ancak son 3 ayda uçuşa geçti. Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Fener'de Nesyri yine duble yaptı. Süper Lig'de son 4 maçta da ağları sallayan Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin en uzun serisini yaşamış oldu. Faslı yıldız daha 24'üncü haftada ligde 15 gol barajını yakalayarak, krallık için 'favoriyim' mesajını verdi.

EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Ligde çıktığı son 8 maçın 7'sinde gol atan ve bu süreçte 12 gole imza atan Nesyri, Avrupa'da da şov yapıyor. Avrupa Ligi'nde 9 karşılaşmada 5 golle oynayan Faslı oyuncu, 23 gol 3 asistlik performansıyla kariyer rekorunu F.Bahçe'de kırdı. Başarılı futbolcu 2025 senesinde tüm kulvarlarda attığı 14 golle birlikte Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu oldu. Devre arasında Al-Nassr'ın 35 milyon euroluk teklif yaptığı Fenerbahçeli forvetin bu performansı Arap basınında geniş yer buldu.

GOL MAKİNESİ DİYORLAR

Faslı golcü için dış basından yansımalar şöyle; Sportlesiteinfo: "En-Nesyri hava yolları. Fenerbahçe taraftarları, eleştirilen oyuncuyu şarkılarla övüyor." Arabs-365: "Nesyri parlamaya devam ediyor, Fenerbahçe'yi yine zafere taşıyor." Sports. asharq: "Faslı futbolcu Fenerbahçe'deki kurban listesine son olarak Kasımpaşa'yı ekledi. "ar.sport.le360: "El Goliador yani En-Nesyri gollerini atıyor. Faslı forvet oyuncusu adeta gol makinesi olarak görüldüğü ligde performansını sürdürmeye devam ediyor." Sport7: "İstanbul'un Sultanı diyorlar ona."