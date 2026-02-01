İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
Spor

Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi: Arabistan'dan teklif masada

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan teklif geldiği iddia edildi. Suudi basını, Al-Ittihad'ın Benzema sonrası golcü adayları arasında En-Nesyri'yi ilk sıraya aldığına dikkat çekti.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 23:20 - Güncelleme:
Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılarak Al Hilal'e gitmek istediği ve bu yönde çalışmaların olduğunun ortaya çıkması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Al-Ittihad, yeni golcü için ilk sıraya En-Nesyri'yi aldı.

Suudi Arabistan basını, Al-Ittihad'ın Karim Benzema'nın yerine Youssef En-Nesyri'nin düşünülen transfer olduğunu duyurdu.

Ayrıca N'Golo Kante'yi isteyen Fenerbahçe ile yapılacak görüşmelerde Youssef En-Nesyri'nin geleceğinin de konuşulabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

