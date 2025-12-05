Geçen sezon Sevilla'dan yaklaşık 22 milyon euro maliyetle transfer edilerek F.Bahçe adına 2024'ün en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri için ayrılık çanları çalıyor. 2'nci tamamlanan sezonda 30 gol barajını bulan, buna rağmen son haftalarda ıslıklanan deneyimli forvet, taraftarlara kulağını tıkayarak karşılık vermişti. Bu yıla iyi başlayan fakat son haftalarda net goller kaçıran Nesyri, giderek artan tepkilerin hedefi oldu. G.Saray maçında yaşananlar ise ipler kopma noktasına geldi. Faslı forvet, ayrılık kararı verdi...

MİLAN, ROMA VE ARABİSTAN!

Derbide yaşanan tepki Nesyri'nin ülkesi Fas ve Suudi basınında gündem oldu. Marocmedradio adlı sitedeki haberde, "Nesyri için yeniden ayrılık durumu var. G.Saray derbisinde yuhalandı. İtalya'nın önde gelen takımları Milan ve Roma onun durumunu gözlüyor. Suudi Arabistan'da da talipleri vardı. Oyuncuya bariz bir ilgi var. Transfer döneminin açılmasıyla Fenerbahçe beklediği teklifleri alabilir. Çeşitli kaynaklar da oyuncuya İngiltere Premier Lig'den de bazı kulüplerin ilgi gösterdiğini öne sürüyor."

YİNE DE TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon ligde 14 maçta 7 kez ağları sallayan ve takımının bu alandaki en golcüsü olan Nesyri, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 müsabakada 1 kez gol kaydetti, Avrupa Ligi'ndeki 5 maçı ise boş geçti. Geçen sezondan beri F.Bahçe'de en çok gol atan oyuncu olan Faslı forvet, bu sezon ise 8 gollü Talisca ile birlikte takım içinde zirvede yer alıyor. Ligde 11 gollü Onuachu, 10 gollü Shomurodov'un arkasında 7'şer golle Youssef En-Nesyri ve Mauro Icardi, üçüncü sırada bulunuyor.