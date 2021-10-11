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Spor

Fenerbahçe'de endişelendiren Enner Valencia gelişmesi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia'nın Ekvador Milli Takımı'yla çıkacağı Kolombiya maçı nedeniyle Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı deplasmandaki maçta görev alması riske girdi. Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 08:57 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 08:57
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Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak. Ekvador Milli Takımı ile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına ilk 11'de başlayan Enner Valencia'nın, perşembeyi cumaya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var.

Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Enner Valencia ile ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Pereira'nın Valencia ile konuştuktan sonra ilk 11 durumunu değerlendireceği öğrenildi.

"12-13 SAAT UÇUYOR, OYNUYOR"

Kısa bir süre önce Fenerbahçeli Enner Valencia'nın bu performansını değerlendiren Volkan Demirel "Enner Valencia 12-13 saat uçuyor, maç oynuyor ve geri geliyor yine oynuyor. Demek kendine bakıyor. Takım oyuncusu, iyi işler yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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