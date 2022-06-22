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Spor

Fenerbahçe'de Enner Valencia defteri resmen kapanıyor! Sürpriz teklif: Rakamı duyurdular...

Enner Valencia için Fenerbahçe'de yolun sonu göründü. Arap yarımadası ve Balkanlardan talipleri olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'dan sarı-lacivertliler en az 4 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Haziran 2022 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Enner Valencia'nın satışına sıcak bakılıyor. Sarı-lacivertliler Arap yarımadasından ve Balkanlardan talipleri olan Enner Valencia için en az 4 milyon euro bekliyor.

ENNER VALENCIA GİDİYOR

2020'nin yazında Tigres'ten transfer edilen Enner Valencia için Fenerbahçe'de yolun sonu göründü. Sarı-lacivertliler sözleşmesinin son yılına girecek olan Ekvadorlu yıldızı elden çıkararak gelir elde etmek istiyor.

RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Enner Valencia için Arap yarımadasından ve Balkanlardan teklifler geldi. Yönetim ise 32 yaşındaki golcü için en az 4 milyon euro istiyor.

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ENNER VALENCIA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ

Enner Valencia geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı. 32 yaşındaki Ekvadorlu golcü bu karşılaşmalarda 13 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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