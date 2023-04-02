Fenerbahçe'de Enner Valencia depremi! Ortalık yıkıldı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaştığı derbiye Enner Valencia damga vurdu. Enner Valencia, 1 penaltıyı gole çevirse de kaçırdığı diğer penaltı atışı ve kötü performansıyla taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

ENNER VALENCIA DERBİDE DÖKÜLDÜ

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enner Valencia, kötü performansıyla adeta saç baş yoldurttu. Takımını öne geçiren golü kaydeden Ekvadorlu yıldız, 1 penaltı atışından da yararlanamadı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Fenerbahçe'de sahadaki lakayıt tavırlarıyla dikkat çeken ve kaçırdığı penaltıyla adeta taraftarları çileden çıkaran Enner Valencia'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Sarı-lacivertli taraftarlar Ekvadorlu yıldızı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 35 resmi maça çıkan Enner Valencia, bunların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 2267 dakika süre alan Ekvadorlu golcü, 29 gol ve 4 asistle skora etki etti.

İşte Enner Valencia'ya gelen tepkilerden bazıları: