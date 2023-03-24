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Spor

Fenerbahçe'de Enner Valencia seferberliği! Sağlık ekibi yoğun çaba harcıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, 2 Nisan'da oynanacak olan Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Sağlık ekibi yıldız oyuncu için yoğun çaba harcıyor.

NTV Spor24 Mart 2023 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Enner Valencia seferberliği! Sağlık ekibi yoğun çaba harcıyor
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Fenerbahçe sağlık ekibi, yoğun mesaide. 6 ismin sakatlandığı Sarı-lacivertliler'de en büyük problem hücum bölgesinde. Michy Batshuayi'in kasığında, Joshua King'in arka kas grubunda ve Enner Valencia'nın dizinde bulunan sakatlıkların tedavisi sürüyor.

ENNER VALENCIA'DA UMUT VAR!

2 Nisan'da oynanacak Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali olan tek isimse Valencia. Sağlık ekibi, bu hedef doğrultusunda yoğun çaba harcıyor. Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de 21 maçta attığı 25 gol ile krallık yarışında zirvede.

Jorge Jesus'un santrfor pozisyonunda diğer opsiyonları ise Serdar Dursun ve Joao Pedro.

LUAN PERES BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Luan Peres ve Jayden Oosterwolde'nin tedavileri de sürüyor. Aşil tendonunda problem olan Oosterwolde ve ön çapraz bağlarından sakatlanan Lincoln'ün derbide forma giyme ihtimali bulunmazken, Peres'in durumu belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe, yapacağı 4 günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına Salı günü tekrar başlayacak.

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