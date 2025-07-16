İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2508
  • EURO
    47,0469
  • ALTIN
    4351.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in istifası kabul edildi
Spor

Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in istifası kabul edildi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, başkan vekili Erol Bİlecik'in istifasını kabul etti. Bilecik'in yerine gelen isim ise Sertaç Komsuoğlu oldu.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in istifası kabul edildi
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, başkan vekili Erol Bilecik'in istifasını kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Sayın Erol Bilecik tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde iletilen istifa beyanı, 16 Temmuz 2025 tarihinde yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Sayın Erol Bilecik'e kulübümüze bugüne kadar yaptığı tüm hizmetleri için teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Erol Bilecik'ten boşalan başkan vekilliği görevine Sertaç Komsuoğlu'nun atandığı bildirildi.

  • Fenerbahçe
  • Yönetim Kurulu
  • Erol Bilecikin
  • Sertaç Komsuoğlu

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.