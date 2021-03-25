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Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığı sonrası 4 ayrılık daha

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı lacivertli yönetimin, yardımcı antrenörlerle de vedalaştığı belirtildi.

25 Mart 2021 Perşembe 19:38 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 19:45
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Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 46 yaşındaki teknik adamın yardımcılarıyla da vedalaştı.

Sarı-lacivertli yönetim, Samandıra'da görüştüğü Erol Bulut'a ayrılık kararını iletirken yardımcılarla da yolların ayrılacağını bildiği belirtildi..

Teknik direktör Erol Bulut ile birlikte yardımcıları Mehmet Yozgatlı, Pantelis Pantelopoulos, İbrahim Kemal Menderes ve Erol Bulut'un basın danışmanı Volkan Küçük ile de yollar ayrıldı.

Teknik direktör Erol Bulut, yönetimle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Samandıra'ya veda etti.

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