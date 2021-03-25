İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9352
  • EURO
    9,4025
  • ALTIN
    441.745
  • BIST100
    1394.36
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi!
Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar resmen ayrıldı. Sarı lacivertli ekibin başına sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu geçti.

25 Mart 2021 Perşembe 18:36 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 18:44
ABONE OL

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar resmen ayrıldı, yeni teknik direktör belli Emre Belözoğlu oldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.