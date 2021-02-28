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Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut: Kazanacağız!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maç öncesi açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2021 Pazar 18:24 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 18:31
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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını ifade etti.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"Taktik oyunu olacak. Abdullah Hoca da düşüncelerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacak. Dersimize çalıştık. İsteklerimizi doğru bir şekilde yansıtırsak güzel bir oyun olur. Kazanacağımızı düşünüyorum."

"Bugün iki takım için de çok önemli maç. İki takım da kazanmak istiyor. Oyunu doğru ve yanlışlar belirleyecek. 90 dakika sonunda galip gelen biz oluruz umarım. Kadroyu, ekiple birlikte bugünkü maç için tercih ettik. Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu."

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