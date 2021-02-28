28 Şubat 2021 Pazar 23:17 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 23:38

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu Trabzonspor deplasmanında 3 puan aldıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Maçtan önce iki tarafın da kazanmak istediğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

Hem biz hem Trabzonspor için önemli maçtı. İki takım kazanmak için elinden geleni yaptı, pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz vardı. Gördüğüm kadarıyla bizim 6, rakibin 2 net pozisyonu vardı. İlk yarıda aslında 2-0 galibiyetle içeri girmemiz gerekiyordu. Bazen şansı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda Pelkas'ın şutuyla yaptık. Kalemizde 1-2 pozisyon gördük. Mücadelemiz çok iyiydi. Bu mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. 3 puandan dolayı mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz.

"ZAMAN ZAMAN OLMUYOR"

Erol Bulut, "Bu galibiyet size nefes aldırdı mı?" şeklindeki bir soru üzerine de "Büyük takımların şampiyonluğa oynuyorsa mağlubiyetten sonra moralleri bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi. Fenerbahçe, her maça galibiyet için çıkıyor. Zaman zaman olmuyor, puan kaybediyoruz. 14 lig maçı var. En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o da biz oluruz." şeklinde konuştu.

YAYINCI KURULUŞA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısından önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "Oyunun genelinde çok pozisyona girdik. 6 pozisyona girdik. Trabzon da 2-3 pozisyona girdi. İlk yarıda işi en az 2-0 ile bitirmemiz gerekiyordu. Bazı şansları değerlendiremiyorsunuz. Futbol... İkinci yarı gol attıktan sonra biraz baskı yiyince takım biraz geri çekildi. Sonrasında pozisyonlar bulduk. 1-0 değil, 2-3 gol atmamız gerekiyordu. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Gösterdikleri mücadeleden ötürü. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine bu mücadeleyi gösterip yolumuza devam ederiz." dedi.

Trabzonspor maçına nasıl hazırlandıkları sorusuna Bulut, "Nasıl hazırlandığımızı görmek istiyorsanız Samandıra'ya bir gelin ." cevabını verdi.

Her mağlubiyetten sonra morallerin bozulduğunu söyleyen Erol Bulut sözlerine şöyle devam etti:

Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız... Sonuçta Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolun içinde var. Futbolcularımla birebir konuşarak, toplantılar yaparak, moraller vererek, yaptığımız hataları izleyerek, taktiksel analizler yaparak devam ediyor. Bugün az hata yaparak, yakaladıklarımızın 1'ini iyi değerlendirerek, mücadele ederek kazanmayı başardık

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA HER ŞEY EŞİT"

Şampiyonluk yarışı ve şanslarıyla ilgili olarak ise Bulut "14 lig maçı var. 14 lig maçında her şey olabilir. Herkes her şeyi eşit görmese de ben eşit görüyorum." cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda en çok puan toplayan takım olmasıyla ilgili gelen soruya ise genç teknik adam, "Deplasmandaki performansımızı kendi sahamızda yapmamız gerekiyor. Üzerinde çalışıyoruz." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.