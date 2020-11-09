İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Kasım 2020 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,12
  • EURO
    9,6671
  • ALTIN
    490.785
  • BIST100
    1231.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan kadro operasyonu!
Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan kadro operasyonu!

Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Erol Bulut milli maç arası sonrasında kadroda bazı değişikliklere gideceğinin sinyallerini verdi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:47
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar milli aradan sonra kadroda operasyon sinyali olarak algılandı. Başarılı teknik adam açıklamasıyla form ve performans düşüklüğüne fazla tahammülü olmadığı gösterdi.

EROL BULUT ÇOK AÇIK KONUŞTU

Takvim'in haberine göre; Erol Bulut, maç sonrası "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra durumu göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

SAMATTA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Teknik patron Bulut'un 11'de şans verdiği Samatta, Valencia, Thiam ve Serdar Aziz'in performansını yeterli bulmadığı, yedek bekleyen Mert Hakan'dan çıkış beklediği ifade edildi.

MERT HAKAN'A MESAJ VAR!

Sosa'nın yokluğunda Mert Hakan'a görev verilmemesinin de bu oyuncuya verilen bir mesaj olduğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.