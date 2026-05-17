Fenerbahçe'de Eyüpspor maçında 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gidildi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yedek soyunurken, Matteo Guendouzi ve Anderson Talisca da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu futbolcuların yerine Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

ikas Eyüpspor karşısında kalede Mert Günok görev alırken, savunma hattını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile N'Golo Kante forma giyerken, hücumda Oğuz Aydın, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba oynadı. Gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu şans buldu.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Oosterwolde, Levent Mercan, Semedo, Yağız Fikri Şen, Alaettin Ekici, Eren Sayar ve Adnan Efe Fettahoğlu ise yedek soyundu.