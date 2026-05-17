Spor

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçında 8 eksik

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında toplam 8 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde Ederson cezalı, Skriniar, Asensio, Guendouzi ve Talisca'nın da aralarında bulunduğu birçok isim sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 20:35
Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 8 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dorgeles Nene, Milan Skriniar, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve Anderson Talisca kadroda yer almadı. Meksikalı orta saha Alvarez de teknik heyet tercihi nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

ALTYAPIDAN 6 İSİM KADRODA

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında altyapıdan 6 isim kadroda şans buldu.

Sarı lacivertlilerde 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici, 18 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 17 yaşındaki 10 numara Adnan Efe Fettahoğlu, 17 yaşındaki orta saha Yağız Şen ve 19 yaşındaki stoper Eren Sayar yedek kulübesinde forma bekledi.

