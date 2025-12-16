İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16 Aralık 2025 Salı 13:39
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de İkas Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salondaki core hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli ekibin sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

TÜMOSAN Konyaspor ile dün oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla oynayan futbolcular, yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı.

