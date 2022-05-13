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Spor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 22:12 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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