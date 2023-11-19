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Spor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe milli aranın ardından Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını Samandıra'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA19 Kasım 2023 Pazar 14:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya inen futbolcuların idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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