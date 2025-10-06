İSTANBUL 24°C / 16°C
  Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Dün Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçına ilk 11 başlayan ve 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

