Fenerbahçe'de Fatih Mert Çırtlık menüsküs ameliyatı oldu

AA 26 Mart 2021 Cuma 19:54 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 19:54

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ilk haftasındaki Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Fatih Mert'in sağ dizine menüsküs yırtığı tanısı konduğu bildirildi.

Genç futbolcuya, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ortopedi travmatoloji ve spor yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik menisküs cerrahisi operasyonu yapıldığı kaydedildi.

Başarılı bir operasyon geçiren sporcunun ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu ve fizyoterapiye başlanacağını aktarıldı.