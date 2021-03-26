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Spor

Fenerbahçe'de Fatih Mert Çırtlık menüsküs ameliyatı oldu

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Fatih Mert Çırtlık, sağ dizindeki menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

AA26 Mart 2021 Cuma 19:54 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 19:54
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ilk haftasındaki Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Fatih Mert'in sağ dizine menüsküs yırtığı tanısı konduğu bildirildi.

Genç futbolcuya, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ortopedi travmatoloji ve spor yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik menisküs cerrahisi operasyonu yapıldığı kaydedildi.

Başarılı bir operasyon geçiren sporcunun ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu ve fizyoterapiye başlanacağını aktarıldı.

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