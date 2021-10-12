12 Ekim 2021 Salı 10:18 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 10:30

Süper Lig'de milli ara dönüşü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.

GALATASARAY FERDİ KADIOĞLU İÇİN DEVREDE

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldız için Galatasaray'ın devreye girmesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Genç oyuncu için yeni kontratın hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı belirlendi.

ALİ KOÇ'TAN FERDİ'YE ZAM

Başkan Ali Koç'un Ferdi'nin performansından çok memnun olduğu ve ücretine hak ettiği zammı yaparak takımda tutmak istediği bildirildi.