Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi!

Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'ndan haber geldi.
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından stadyumdan sekerek ayrılan milli futbolcu, saha çalışmalarına başladı.
Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosunda da çıkartılmıştı.
24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 41 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.