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Spor

Fenerbahçe'de forvet için sürpriz aday!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet için sürpriz bir isme yöneldi. Sarı lacivertlilerin, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

28 Haziran 2024 Cuma 12:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de forvet için sürpriz aday!
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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yıldız golcü için atağa geçti.

MOURINHO ONAY VERDİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi için harekete geçti.

Haberin detaylarında geçtiğimi sezon Olympiakos ile Konferans Ligi'ni kazanan Ayoub El Kaabi için Yunan ekibinin sözleşme teklifi yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girdiği söylendi.

Jose Mourinho'nun da yıldız santrforu kadroda görmek istediği ve Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde bu transferi bitireceği de iddia edildi.

Ayoub El Kaabi bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasını da terletti.

50 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maça çıkan Ayoub El Kaabi bu karşılaşmalarda 33 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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