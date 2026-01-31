Fenerbahçe'de forvet planı değişti: Jhon Duran ayrılıyor

Gol yolları için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Youssef En-Nesyri'yi elden çıkarma konusunda yoğun çaba harcamış ancak Faslı oyuncunun tavrı nedeniyle bunu gerçekleştirememişti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımda tutmak istediği En-Nesyri yerine, Jhon Duran'a sürpriz bir talip çıktı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 22 yaşındaki forvetin kiralık olarak Fransız ekibi Lille'e transfer olacağını duyurdu. Kolombiyalı golcü, Sarı-Lacivertli takımdaki kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fransız ekibinin kadrosuna dahil olacak. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan ve 1130 dakika süre alan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, forvet hattında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasa değeri 32 milyon euro olan başarılı oyuncunun Kanarya'daki kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.