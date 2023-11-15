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  • Fenerbahçe'de forvete iki aday! Batshuayi'de yolun sonu...
Spor

Fenerbahçe'de forvete iki aday! Batshuayi'de yolun sonu...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hazırlıkları sürüyor. Michy Batshuayi'nin yedek oturduğu maçlarda problem çıkarması ve beklenen performansı verememesi, yönetimi yeni bir forvet transferine zorladı. Sarı lacivertlilerin listesinde iki aday bulunuyor.

Fanatik15 Kasım 2023 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de forvete iki aday! Batshuayi'de yolun sonu...
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Fenerbahçe'de devre arasında Michy Batshuayi'nin ayrılması ihtimaline karşılık forvet transferi için 2 aday belirlendi.

İLK HEDEF IHEANACHO

Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi Kelechi Iheanacho. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Nijeryalı forvetin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması. 27 yaşındaki golcü, yeni kontrat görüşmelerinde henüz kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Bu durum Sarı-Lacivertliler'in iştahını kabartıyor.

ROGON KOZU

Transferde yönetimin elini güçlendirebilecek bir diğer konu ise Iheanacho'nun menajerlik şirketinin ROGON olması. ROGON, Ali Koç'un başkan seçildikten sonra en fazla çalıştığı şirketlerin başında geliyor ve iyi ilişkiler kuruldu. Nijeryalı yıldızın piyasa değeri yaklaşık 18 milyon Euro olsa da sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu rakamın çok daha düşüğüne transfer bitebilir. Her şeye rağmen, Premier Lig'e dönme mücadelesi veren Leicester'ın ikna edilmesi kolay olmayacak.

GENÇ YETENEK DE LİSTEDE

Forvet transferi için oluşturulan listede genç adayların da yer aldığı öğrenildi. Bu isimlerden birinin, gözlemci ekibinin önerdiği Alexander Lind olduğu kaydedildi. Silkeborg altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Danimarka Ligi'nde 15 maçta takımının kaydettiği 25 golün 10'una imzasını attı. Ayrıca 2 de asist yaptı.

DZEKO'DAN FAYDALANACAK

Bu sezonki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Lind, ligde krallık yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa'dan birçok takımın radarında olan genç oyuncunun Fenerbahçe tarafından da yakından takip edildiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Danimarkalı forveti ocak ayında kadrosuna katarak hem ileriye yönelik bir yatırım yapıp hem de Edin Dzeko'nun tecrübesinden faydalanmasını sağlayabilir. Transfermarkt'a göre Lind'in piyasa değeri yaklaşık 800 bin Euro.

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