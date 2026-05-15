  Fenerbahçe'de Fred belirsizliği! Talipleri giderek artıyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'in talipleri artıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya'dan resmi teklifler alan deneyimli futbolcunun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, 32 yaşındaki sambacıyla ilgili son kararı yeni yönetimin vereceği bildirildi.

TRT Spor15 Mayıs 2026 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e sürpriz talipler çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; deneyimli orta saha oyuncusu için Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Katar ve Brezilya'dan resmi teklifler geldi.

Sarı-lacivertli ekipte performansıyla takımın en önemli isimlerinden biri olan Fred'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetimin vereceği belirtildi. Yönetim değişiminin ardından eni gelecek teknik heyetin raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

