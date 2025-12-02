İSTANBUL 15°C / 8°C
2 Aralık 2025 Salı
Spor

Fenerbahçe'de Fred, derbide dalya dedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Galatasaray'a karşı derbide forma giyerek, sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı.

2 Aralık 2025 Salı 00:11
Fenerbahçe'de Fred, derbide dalya dedi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk etti. Ezeli rakipler karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı. Brezilyalı futbolcu Fred de derbide süre alarak 'dalya' dedi. Fred, sarı-kırmızılılara karşı yedek başlarken 79'da İsmail Yüksek'in yerine girdi.

2023-2024 sezonu başında Manchester United takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, takımın en önemli oyuncularından biri oldu. İlk sezonda gösterdiği performansla öne çıkan Brezilyalı oyuncu, takımının 99 puan toplamasında katkı sağladı. Fred, aynı sezon UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek final oynadı. Bir sonraki sezon teknik direktör değişimi ile ligde en fazla (31) maç oynadığı sezonu yaşadı ve tüm kulvarlarda 45 maçta görev yaptı. Bu sezona da lige 11 oyuncusu olarak başlayan deneyimli futbolcu daha sonra rotasyona girdi.

Ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 13 maçta görev yapan Fred, derbide forma giymesiyle birlikte sarı-lacivertli formayı 100. kez terletti.

Fred, Türkiye'deki 3. sezonunda Trendyol Süper Lig'de 69, Avrupa Ligi'nde 13, UEFA Konferans Ligi'nde 10, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev aldı.

32 yaşındaki orta saha Fenerbahçe formasıyla 9 kez de gol sevinci yaşadı.

