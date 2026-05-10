Fenerbahçe'de Fred rüzgarı

Fred, Fenerbahçe kariyerinin 2025/26 sezonunda inişli çıkışlı bir grafik çizse de özellikle sezonun son bölümünde performansını yukarı çekmeyi başardı.

Brezilyalı orta saha, ilk haftalarda eleştirilere maruz kalırken ilerleyen süreçte takımın merkezindeki en önemli isimlerden biri haline geldi.

SEZONU GOL İLE AÇTI, DEVAMINI GETİREMEDİ

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başlayan Fred, Feyenoord karşısında İstanbul'da oynanan rövanş maçında jeneriklik bir gol atarak sezona güzel bir giriş yaptı.

Ancak Süper Lig'in ilk bölümünde zaman zaman fiziksel düşüş yaşayarak taraftarın tepkisini çekti.

9 Kasım'da oynanan Kayserispor maçına kadar skora etki edemeyen sambacı; bu maçta iki asistlik performans sergilerken, Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçına kadar tekrar skor katkısı veremedi. Bu maçta da yaptığı asistle takımına 3 puanı getiren Fred, istikrarsızlığı ile yönetimin gözünden düştü.

DEVRE ARASINDA GÖNDERİLMEK İSTENDİ

Devre arasında adı sık sık Arap kulüpleri ve ülkesi takımları ile anılan deneyimli futbolcu, herhangi bir takım ile anlaşma sağlayamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı N'Golo Kante transferinin ardından Fred, ilk 11'deki yerini büyük ölçüde kaybetti ve maçlara çoğunlukla sonradan dahil oldu.

ZEKİ MURAT GÖLE İLAÇ OLDU

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ağır yara almasının ardından Tedesco'nun görevine son verilmesi ile Zeki Murat Göle geçici olarak takımın başına getirildi.

Göle, sambacı futbolcuyu Tedesco sonrasında oynanan Başakşehir ve Konyaspor maçlarında ilk 11'e geri yazdı.

33 yaşındaki futbolcu, Zeki Murat Göle'nin güvenini boşa çıkarmadı ve önce Başakşehir maçında 2 asist, ardından ise Konyaspor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.