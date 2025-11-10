Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı. 12. haftada Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup eden sarı lacivertliler, zirveyle farkı 1 puana indirdi. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de mağlubiyet yaşamayan tek takım olarak dikkat çekiyor.

FRED'DEN 2 ASİST

Uzun bir aradan sonra karşılaşmaya 11'de başlayan Fred, sergilediği futbolla göz doldurdu. 2 gol pası veren Brezilyalı orta saha, mücadele gücüyle de dikkat çekti.

Fred, 5 kez kaleyi yokladı, 4 şut pası da verdi. Yüzde 87 pas isabet oranıyla oynayan deneyimli futbolcu, 5 kez sahipsiz top kazandı. Avrupa Ligi'nde oynanacak Ferencvaros maçında da Fred'in 11'de olması bekleniyor.

ASENSİO'DAN SON 4 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Karşılaşmada dikkat çeken bir diğer isim Marco Asensio oldu. Takımının ilk golüne imza atan İspanya futbolcu, son 4 lig maçında 3 kez fileleri sarsarken 1 gol pası verdi.

Rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşan Asensio, bu alanda sahanın en iyisi oldu. 29 yaşındaki futbolcu, yüzde 95 pas isabet oranıyla maçı tamamladı.

NENE 2 GOL KAYDETTİ

2 gol atan Dorgeles Nene, sarı lacivertli formayla siftah yaparken Kerem Aktürkoğlu, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe kulübü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı açıklarında anlamlı bir törenle andı.

10 Kasım Fenerbahçe Vapuruyla altıncı kez organize edilen anma törenine; Başkan Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler de katıldı.