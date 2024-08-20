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Spor

Fenerbahçe'de Fred'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred, takımla çalışmaya başladı. Brezilyalı futbolcu, görev verilmesi halinde Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

20 Ağustos 2024 Salı 18:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fred'in durumu belli oldu
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Fenerbahçe'ye Fred'ten müjdeli haber geldi. Brezilyalı futbolcu son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Başarılı orta saha, görev verilmesi halinde Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

Fred, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Lugano ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yıldız oyuncunun sağ diz iç yan bağlarında sakatlık tespit edilmişti.

Fred, öngörülen tedavisi süresi 4-6 hafta arası olmasına rağmen sağlık ekibinin titiz çalışmasıyla beklenenden erken dönmüş oldu.

Geçen sezon Manchester United'tan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, 37 maçta Fenerbahçe forması giydi.

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