27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:55 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:08

Fenerbahçe’de futbol takımının son iki sezonda gösterdiği performansın yetersizliği hayal kırıklığı yaratırken, başkan Ali Koç’un önümüzdeki sezon futbol şubesi ile ilgili ciddi ve kararlı bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

Sportif manada dizginleri eline alması beklenen Emre Belözoğlu, birçok futbolcu ve futbol adamıyla dirsek temasını sürdürüyor. Görüşmelerin sürdüğü isimlerden biri genç futbol adamı Selçuk Erdoğan...

BURSASPOR'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ



Spor Arena'nın haberine göre, Emre Belözoğlu’nun Selçuk Erdoğan’la geçtiğimiz hafta içinde uzun süreli bir toplantı yaptığı ve fikir alışverişinde bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Belözoğlu’nun yoğun iş yükünü Erdoğan’la paylaşmak istediği haftalardır gündemde yer alan konular arasında.

Selçuk Erdoğan kariyerine "FEDA" döneminde Beşiktaş’ta başladıktan sonra, uzun yıllar Süper Lig’de antrenörlük yapmış ve geçtiğimiz sezon başında mali zorluklar yaşayan Bursaspor’da oluşturduğu A takım ve altyapı organizasyonu ile dikkatleri üzerine çekmişti.