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Spor

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ayrılığı netleşti

Fenerbahçe'de beklenen performansı karşılayamayan Garry Rodrigues bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübüne geri dönüyor.

18 Ekim 2020 Pazar 19:11 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 19:11
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Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.

Sporx'in Arap basınından aktardığı haber göre, Fenerbahçe'nin ayrılık için anlaştığı 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıklar yapıldı.

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Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı belirtildi.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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