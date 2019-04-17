15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7439
  • 6,5275
  • 236.116
  • 97.634
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları ortaya çıktı

Fenerbahçe'de elindeki mevcut kadroyla olabildiğince iyi işler çıkarmak isteyen Ersun Yanal, önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün Portekiz’de Brahimi’nin menajeriyle bir araya geldiği ortaya çıkan ve görüşme esnasında Niasse’yi de yoklayan Comolli’nin hem önümüzdeki sezon kesin olarak Fenerbahçe’de kalacağı hem de Fransız sportif direktörün Ersun Yanal’ın transfer listesine göre hareket edeceği belirtildi.
 
COMOLLİ, BALLI VE YANAL... ÜÇÜ DE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
 
Bu sezon özellikle yabancı transferlerin hemen hemen hepsinde yanlış tercihler yapan Fenerbahçe’de anahtarlar Ersun Yanal’a teslim edilirken, Damien Comolli’nin verilen oyuncu listesine göre hareket ettiği ve tecrübeli teknik adamın gözüne kestirdiği futbolcularla bir bir görüştüğü ifade edildi. Eldeki mevcut kadroyla olabildiğince iyi işler çıkarmaya çalışan Ersun Yanal’a tam destek veren Başkan Ali Koç’un Türkiye’de Volkan Ballı yurtdışında ise Comolli’yi harekete geçirdiği bildirilirken önümüzdeki sezon bu üçlünün kesin olarak kulüpte kalacağı anlaşıldı.
 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

PKK’ya ortak operasyon

PKK’ya ortak operasyon

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Türkiye'den F-35 çağrısı

Türkiye'den F-35 çağrısı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Emekli için ayda 344 TL ek gelir!

Emekli için ayda 344 TL ek gelir!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA