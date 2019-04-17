Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları ortaya çıktı

Dün Portekiz’de Brahimi’nin menajeriyle bir araya geldiği ortaya çıkan ve görüşme esnasında Niasse’yi de yoklayan Comolli’nin hem önümüzdeki sezon kesin olarak Fenerbahçe’de kalacağı hem de Fransız sportif direktörün Ersun Yanal’ın transfer listesine göre hareket edeceği belirtildi.

COMOLLİ, BALLI VE YANAL... ÜÇÜ DE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Bu sezon özellikle yabancı transferlerin hemen hemen hepsinde yanlış tercihler yapan Fenerbahçe’de anahtarlar Ersun Yanal’a teslim edilirken, Damien Comolli’nin verilen oyuncu listesine göre hareket ettiği ve tecrübeli teknik adamın gözüne kestirdiği futbolcularla bir bir görüştüğü ifade edildi. Eldeki mevcut kadroyla olabildiğince iyi işler çıkarmaya çalışan Ersun Yanal’a tam destek veren Başkan Ali Koç’un Türkiye’de Volkan Ballı yurtdışında ise Comolli’yi harekete geçirdiği bildirilirken önümüzdeki sezon bu üçlünün kesin olarak kulüpte kalacağı anlaşıldı.