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Spor

Fenerbahçe'de gelen gideni arattı! Mourinho, Kartal'ın gerisinde kaldı

Geçen sezon ligde İsmail Kartal ile 2.61 puan ortalaması tutturan Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho ile 16 maçta 2.25 puan ortalaması yakaladı. Sarı lacivertli ekip geçen sezonki puan ortalamasını yakalasaydı şu an lider ile 2 puan fark olurdu. İşte detaylar...

Akşam25 Aralık 2024 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gelen gideni arattı! Mourinho, Kartal'ın gerisinde kaldı
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Teknik direktör İsmail Kartal ile geçen sezon şampiyonluk yarışında önemli işler yapan Fenerbahçe, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde aynı etkiyi gösteremedi.

Kartal ile sezon sonuna kadar yarışı sürdüren, topladığı 99 puan kadar oynadığı oyunla da alkış alan Sarı-Lacivertliler, 'Special One' lakaplı Mourinho ile şampiyonluk yarışında erkenden 8 puan geride kaldı. İsmail Kartal, geçen sezon Süper Lig'de 16 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Sarı-Lacivertliler o dönem Trabzonspor'a kaybetmiş, G.Saray'la ise berabere kalmıştı. Jose Mourinho ise bu sene ligde 16 müsabakada 2 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı. Kartal döneminde Kanarya, ilk 16 maçta 47 kez rakip fileleri sarstı. Kalesinde ise 12 gol gördü. Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise 41 gol atarak 14 kez topu kendi ağlarından topladı.

Öte yandan ligin ilk yarısında Trabzonspor'a yenilen İsmail Kartal, G.Saray'la berabere kalarak Beşiktaş'ı mağlup etmişti. Mourinho, ise bu süreçte sadece Trabzonspor'u devirdi, diğer iki derbiden yenik ayrıldı. Geçen sezon genelinde F.Bahçe ile 2.61 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal, buna göre görevine devam etseydi 42 puan toplayarak şu anda G.Saray'ın 2 puan gerisinde olacaktı. Mourinho'nun şu ana kadar ortalaması 2.25 ve lider ile fark 8 puan.

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