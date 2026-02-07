İSTANBUL 14°C / 8°C
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisine başlandı

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

7 Şubat 2026 Cumartesi 16:21
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisine başlandı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor FK maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise idmanı yenilenme çalışmalarıyla noktaladı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

