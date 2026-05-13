Fenerbahçe'de geri dönüş zamanı! 12 futbolcu kiralık dönüyor

Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Yeni yönetime detaylı bir rapor sunmak isteyen başkan Sadettin Saran ve ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren 12 futbolcu takıma dönecek. Maaş yükünden kurtulmak için bazı isimlerle yolların ayrılma ihtimali olduğu öğrenildi.

Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Dominik Livakovic, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan ve Emre Demir, kiralık olarak takımdan ayrılmıştı.

İsmi geçen birçok futbolcunun, Temmuz ayında Avusturya'da gerçekleştirilecek kampta olması bekleniyor.

12 oyuncudan bonservisiyle takımdan ayrılma ihtimali en yüksek isim Diego Carlos...

İtalya'nın Como ekibinde düzenli olarak forma giyen Brezilyalı oyuncunun son durumu, önümüzdeki günlerde netleşecek.