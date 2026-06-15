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Spor

Fenerbahçe'de geri sayım başladı! En güçlü aday Aykut Kocaman

Fenerbahçe'de teknik direktör için geri sayım başladı. Sarı lacivertli yönetimin bugün gerçekleştireceği kritik toplantının ardından teknik direktör için nihai kararı vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de öne çıkan isim ise Aykut Kocaman. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de geri sayım başladı! En güçlü aday Aykut Kocaman
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler kulübün teknik direktör tercihi ve yeni sezon yapılanmasına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin bugün gerçekleştireceği kritik toplantının ardından teknik direktör konusunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.

EN GÜÇLÜ İSİM; AYKUT KOCAMAN

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için öne çıkan isim Aykut Kocaman. Kulüp tarafından daha önce yapılan resmi açıklamada herhangi bir teknik adamla anlaşma sağlanmadığı belirtilmişti. Ancak kulislerde konuşulanlara göre Kocaman, yönetimin gündemindeki en ciddi aday konumunda bulunuyor.

ZİRVE SONRASI AÇIKLANACAK!

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin bugün yapacağı toplantıda teknik direktör dosyası masaya yatırılacak. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli kulübün yeni çalıştırıcısını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

YENİ SEZONUN YOL HARİTASI NETLEŞECEK

Beklenmedik bir gelişme yaşanmaması halinde Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesi planlanıyor. Deneyimli teknik adamın ekibinde Oğuz Çetin'in yanı sıra kulübün eski futbolcularından oluşacak bir kadronun yer alacağı ifade ediliyor.

YENİ SEZONUN YOL HARİTASI NETLEŞECEK

Bugünkü toplantıda yalnızca teknik direktör konusu değil, yeni sezonun kadro planlaması ve transfer stratejisi de değerlendirilecek. Ayrıca yönetim kurulu içerisindeki görev dağılımının da bu zirvede netleşmesi bekleniyor.

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