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Spor

Fenerbahçe'de geri sayım başladı! Vedat Muriqi, İstanbul'a geliyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti. Sarı lacivertli kulüp, Vedat Muriqi'nin bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

AA18 Haziran 2026 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de geri sayım başladı! Vedat Muriqi, İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunduğu eski futbolcusu Vedat Muric'in İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti.

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