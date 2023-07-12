Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski'nin transferinde sona geldi.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Dinamo Moskova ve Polonyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

İstanbul'a gelen Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek. Sağlık kontrolünde bir sıkıntı çıkmaması durumunda Fenerbahçe, Szymanski ile resmi sözleşme imzalayacak.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Polonyalı futbolcu için Dinamo Moskova'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

Kariyerine ülkesi ekiplerinden Legia Varşova'da başlayan Szymanski, 2019 yılında 5.5 milyon euro karşılığında Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Dinamo Moskova'da 3 sezon forma giydikten sonra Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle ülkeden ayrılan Polonyalı oyuncu, 2022-23 sezonunun başında Feyenoord'a kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 kez de Polonya Milli Takımı'nın formasını terleten Szymanski 1 milli gol kaydetti. Kulüp kariyerinde 250 resmi maçı bulunan oyuncu, kariyeri boyunca 37 gol 49 asistlik performans yakaladı.