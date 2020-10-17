Fenerbahçe'de Gökhan Gönül belirsizliği

AA 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:54

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Bu müsabakalarda Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında ise sahadan birer puanla ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 2 gol gördü.

Göztepe ise Süper Lig'in ilk 4 haftasında bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı. İzmir temsilcisi, 6 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

LEMOS CEZALI

Fenerbahçe'de Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Sezon başında transfer edilen ve sergilediği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük ile oynanan son lig maçının 85. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

Teknik direktör Erol Bulut'un, Lemos'un yokluğunda savunmanın ortasında Marcel Tisserand'ın yanında Serdar Aziz ya da Sadık Çiftpınar'a görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde henüz hazır olmayan Diego Perotti, kasık ağrısı şikayeti nedeniyle son antrenmanlara katılmayan Garry Rodrigues ve milli takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Faslı oyuncu Nabil Dirar müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Üst adalesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül ise iyileşti. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren deneyimli oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.