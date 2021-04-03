Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sevinci

DHA 03 Nisan 2021 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 15:16

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile 5 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşuları sürdürdü. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.