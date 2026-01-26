İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe'de golcü planı suya düştü! Transferde kapılar kapandı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde golcü takviyesi için Randal Kolo Muani'yi gündemine aldı. Ancak Tottenham Hotspur, Fransız futbolcuyu bırakmaya yanaşmazken transferin şu aşamada mümkün olmadığı belirtildi.

26 Ocak 2026 Pazartesi 21:06
Fenerbahçe'de golcü planı suya düştü! Transferde kapılar kapandı
ABONE OL

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

MUANI GÜNDEME GELDİ

Sarı-lacivertlilerde son dönemde gündeme gelen isimlerden biri de Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani oldu.

TOTTENHAM BIRAKMIYOR

Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Fransız golcü ile ilgilendi bu transferi önemli bir yatırım olarak yapmak istedi. Ancak şu anda bu transferin mümkün görünmediği ve Tottenham'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Muani, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

BONSERVİSİ PSG'DE

Tottenham, 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Muani'nin, bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

