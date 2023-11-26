Fenerbahçe'de goller Tadic'ten geliyor

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin attığı son 4 gole imzasını attı.

VavaCars Fatih Karagümrük filelerini 1'i penaltıdan 2 kez havalandıran Tadic, Trabzonspor maçında da takımının attığı 2 golü penaltıdan kaydetmişti. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında ise gol atmayı başaramamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana dek sarı-lacivertli formayla 4 gol atan Tadic, ligde ise 6. golüne ulaştı.

Dusan Tadic ayrıca son 2 iç saha maçında 4 gol atmayı da başardı.