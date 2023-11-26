İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8677
  • EURO
    31,5678
  • ALTIN
    1858.24
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de goller Tadic'ten geliyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, takımının skor yükünü çekmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, sarı lacivertlilerin ligde kaydettiği son dört golün altına da imzasını atmayı başardı.

AA26 Kasım 2023 Pazar 23:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de goller Tadic'ten geliyor
ABONE OL

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin attığı son 4 gole imzasını attı.

VavaCars Fatih Karagümrük filelerini 1'i penaltıdan 2 kez havalandıran Tadic, Trabzonspor maçında da takımının attığı 2 golü penaltıdan kaydetmişti. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında ise gol atmayı başaramamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana dek sarı-lacivertli formayla 4 gol atan Tadic, ligde ise 6. golüne ulaştı.

Dusan Tadic ayrıca son 2 iç saha maçında 4 gol atmayı da başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.